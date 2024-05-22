Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Gümrük Sahasında 38 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük sahası içerisinde yapılan aramada 38 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ağrı'da gümrük sahası içinde yapılan aramada 38 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde arama yapıldı. Gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, 38 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Ağrı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

 Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title