Afyonkarahisar'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da cinsel istismar suçundan 9 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.D., isimli şahsın '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı ve 5607 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından 9 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahıs kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR