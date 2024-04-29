Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir araç şarampole devrildi ve kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., yönetimindeki 06 BUN 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte F.Z.K., S.K., A.M.Ö. ve K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title