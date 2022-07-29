Afganistan'da stadyumda patlama: 10 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da stadyumda patlama: 10 yaralı

Afganistan'da stadyumda patlama: 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Kabil'de Uluslararası Kriket Stadyumu'nda oynanan Shepgize turnuvası maçı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer patlamada 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - KABİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Kabil 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title