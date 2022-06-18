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AFAD ve ANDA seferber oldu, işitme engelli genç saatler sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
AFAD ve ANDA seferber oldu, işitme engelli genç saatler sonra bulundu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde dağlık alanda kaybolan işitme engelli genç, 9 saat sonra bulundu.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde dağlık alanda kaybolan işitme engelli genç, 9 saat sonra bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün öğlen saat 13.00 sularında Kocaköy ilçesi Şaklat Mahallesi kırsalında 26 yaşlarındaki bir genç gezmek için dışarı çıktı. Mahalleden uzaklaşan işitme engelli gencin ailesi uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, ANDA, UMKE, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hem dron ile hem de kırsal bölgede yaya olarak yürüttüğü 9 saatlik çalışma ile işitme engelli olduğu öğrenilen genç bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan gencin daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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