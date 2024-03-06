Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Kapatıldı

Adıyaman'da son bir haftada sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 33 sosyal medya hesabı mahkeme tarafından erişime kapatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir haftalık faaliyet raporunda, internetten yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 145 sosyal medya/URL adresi kapatılması için BTK'ya bildirildiğini açıkladı.

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele kapsamında "Terör Örgütü Propagandası" içerikli 33 adet sosyal medya hesabının Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimi engellendi.

Suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde 46 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarda 35 gram Metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilerek, bahse konu olaylarda ele geçen malzemelere el konularak 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma trafik timleri tarafından 32 okul servis aracı kontrol edildi. - ADIYAMAN