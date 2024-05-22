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Adıyaman'da park halindeki motosikletin tekeri çalındı

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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikletin ön tekeri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Durum polis ekipleri tarafından soruşturuluyor.

Adıyaman'da park halindeki bir motosikletin tekeri çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde olan Ferhat Ünver'e ait 02 AEB 264 plakalı park halindeki motosikletin ön tekeri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra tekerin çalındığını fark eden Ferhat Ünver, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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