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Adıyaman'da Kamyonetin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Önay idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tıra Halil Alkayış idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı tırın altına girdi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Halil Alkayış ile kamyonette bulunan 3 yaşlarındaki Veysel Alkayış yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alkayış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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