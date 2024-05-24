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Adıyaman'da İş Yerinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Adıyaman merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, bir iş yerinde meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir döner dükkanında bulunan bir makinede yangın meydana geldi. Çıkan yangınla beraber iş yerini yoğun dumanlar sardı. Yangına ilk müdahale iş yeri çalışanları tarafından yapılırken olay yerine ise itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması ve duman tahliye çalışması gerçekleştirirken dumandan etkilenen Mehmet E., ile Mücahit D'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Mehmet E., ile Mücahit D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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