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Adıyaman'da İlkokul Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda okuyan ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu yiyip içtikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, ilkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda okuyan ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu yiyip içtikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. 4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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