Adıyaman'da depremde ölenlerin sorumlusu tutuklandı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü ve statik proje müellifi olan inşaat mühendisi Burak Binzet tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın yıkılan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen raporlar doğrultusunda asli kusurlu bulunan yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi İnşaat Mühendisi Burak Binzet, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Binzet tutuklanarak, Siverek Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN