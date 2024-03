Adana Valisi Köşger: "Suç örgütlerinin üzerine en şiddetli şekilde gideceğiz"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Suç örgütlerinin üzerine en şiddetli şekilde gideceğiz" dedi.

Vali Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile birlikte asayiş toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Köşger yaptığı açıklamada, "Organize suçlar bizim üzerinde durduğumuz konularda birisi. Organize suç örgütlerine 9 operasyon yapılırken, bunun 5'i bölgesel 2'si yerel organize suç örgütüne yönelik oldu. Bunların bir kısmı çökertildi, ancak halen devam edenler var. Bunlara yönelik arkadaşlarımız en şiddetli şekilde üzerine gidecek. Adana'daki bu konuda olumsuz durumu en kısa sürede en seri şekilde ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"Suç işleyenlerin elini kolunu sallayarak gezmesi söz konusu değil"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, bunu herkesin öğreneceğini ve bileceğini vurgulayan Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Kimse elini kolunu sallayarak burada dolaşamaz. Kimse elini kolunu sallayarak suç işleyemez. Suç işledikten sonra dışarıda gezmesi söz konusu olamaz. Buradan sizden basından ricam, sizin vasıtanızla vatandaşlarımızdan ricam, askerine, polisine jandarmasına güvensinler. Bu tür işe tevessül eden her kim varsa kimse bunları gelip ihbar etsinler. Endişe etmesinler, çekinmesinler, korkmasınlar. Biz her bir vatandaşımızın arkasındayız. Devletimiz vatandaşımızın arkasında, devletin birinci vazifesi vatandaşımızın güvenliği sağlamak. Her kim burayı dağ başı zannediyorsa onun hakkında gereken hukuki çerçevede ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapılacaktır. Asla bunlara hayat hakkı tanımayacağız. Yani bu iş bitecek, Adana'da böyle bir şey yaşanmasına imkan veremeyiz, söz konusu bile değil."

Adana'da 2023 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,45, mala karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 78,05, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,15, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98,35, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı yüzde 99,35 olurken, 4 bin 595 kişi yakalandı.

Organize suç örgütlerinde 177 kişi tutuklandı

Organize suçlara yönelik 9 operasyon yapılırken, 467 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 177 kişi tutuklanırken, 94 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 10 uzun namlulu silah, 455 tabanca, 175 av tüfeği, 279 kurusıkı tabanca, 15 bin 486 dolu fişek ele geçirildi.

2023 yılında mali suçlara karışan 49 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında mali suçlara yönelik yaptığı 122 operasyonda 394 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden 49'u tutuklanırken 65'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda bin 358 adet sahte altın, 4 bin 84 adet tıbbi cihaz ile 2 kilogram 75 gram suçtan elde edilen altın ele geçirildi.

2023 yılında kaçakçılara bin operasyon yapıldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında kaçakçılık suçlarına karışan kişilere yönelik bin 5 operasyon yaparken bin 202 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden 41'i tutuklandı, 104'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 866 milyon 720 bin 209 adet makaron, 2 milyon 265 bin 23 litre kaçak akaryakıt ile 1 milyon 533 bin 805 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 11 bin 2 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında 10 bin 850 operasyon yaptı. Operasyonda 11 bin 2 kişi gözaltına alınırken, bin 119'u tutuklandı, 733 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 ton 128 kilo 175 gram esrar, 273 kilo 245 gram metamfetamin, 54 kilo 534 gram kokain, 67 kilo 569 gram eroin, 21 bin 241 Hint keneviri ve 929 bin 702 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA