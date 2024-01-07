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Adana Kozan'da Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Memikköyü Mahallesi'nde bir evin alt katında bulunan ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çocukların ahır önünde ateşle oynaması sonucu çıktığı belirtildi.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Memikköyü Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yakup Ersoy'a ait evin alt katında bulunan ahırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangının çocukların ahır önünde ateşle oynaması sonucu çıktığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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