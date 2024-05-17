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Adana'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimdeki 01 ASC 598 plakalı Ford marka otomobil ile Nasır Elibeydi yönetimindeki 01 MS 013 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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