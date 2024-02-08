Adana'da kağıt yüklü tır alevlere teslim oldu
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halinde olan kağıt yüklü bir tır, Yılankale mevkiinde aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'da otoyolda alevlere teslim olan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Yılankale mevkiinde kağıt yüklü tır seyir halindeyken bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA