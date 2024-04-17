Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın yakalandı

Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan Furkan Nesli Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre derneğe giden Betül A. (24), dernekte bulunan Sevda S. ve Hatice K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Yaralı kadınlar ise dernekteki yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadınların tedavisi devam ediyor.

Betül A.'nın derneğe Alparslan Kuytul'un karısı Semra Kuytul'u bıçaklamak için gittiği, kendisini engellemeye çalışan 2 kadını yaraladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA