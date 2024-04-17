Üye Girişi
Haberler

Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde meydana gelen olayda, Betül A. isimli kadın, dernekte bulunan Sevda S. ve Hatice K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan Furkan Nesli Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre derneğe giden Betül A. (24), dernekte bulunan Sevda S. ve Hatice K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Yaralı kadınlar ise dernekteki yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadınların tedavisi devam ediyor.

Betül A.'nın derneğe Alparslan Kuytul'un karısı Semra Kuytul'u bıçaklamak için gittiği, kendisini engellemeye çalışan 2 kadını yaraladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatice Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayern Münih-Arsenal maçı CANLI izle! 17 Nisan Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 18 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title