Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden asayiş uygulaması
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurt Mahallesi'nde bölgesel asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada GBT ve plaka sorgusu yapılırken, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişiler yakalandı.
Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak asayiş uygulaması düzenledi.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bölgenin giriş çıkış noktalarını tamamen kapatarak, "bölgesel asayiş" uygulaması düzenledi. 23 ekip halinde 130 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 713 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 624 aracın da plaka sorgusu yapıldı. Uygulamada 1 kişinin üzerinde 4.5 gram esrar maddesi ele geçilirken, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi de yakalandı. Trafik yönünden 3 araca toplam 6 bin 588 TL para cezası uygulandı. - ADANA