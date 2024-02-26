Adana'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve iki oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve iki oğlunun cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra adli tıp kurumu morgunda alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.00 sularında Pekmezci Mahallesi'nde Mustafa Parlak'a ait evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Alevlerin büyümesi ile evin ikinci katında ailesini kurtaramayan baba Mustafa Parlak, balkondan atladı. Yanan evde kalan Zeynep Parlak (64), oğulları Sefa Parlak (26) ve Sezer Parlak (24) hayatını kaybetti. Anne ve iki oğlunun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve iki oğlunun cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. 3 cenaze toprağa verilmek üzere Pekmezci Mahallesi'ne götürüldü. - ADANA