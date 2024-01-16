Adana'da Ayrılan Sevgilinin Trafikte Önünü Kesip Aracının Camını Kırdı

Adana'da ayrıldığı sevgilisinin trafikte önünü kesen şahsın, aracın üzerine çıkarak kadının otomobilinin camını kırdığı anlar görüntülere yansıdı. Olayın şüphelisi, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.

Olay, 9 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat A. (41), kendisinden ayrılan sevgilisi N.K.'nin (40) trafikte önünü kesti. Fırat A., eski sevgilisi N.K.'nin aracının motor kaputuna çıkarak araca zarar vermeye başladı. Kadını tehdit eden Fırat A., bir süre sonra aracın üzerinden indi, bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Korkan kadın, Fırat A.'nın aracın üzerinden inmesiyle gaza basarak bölgeden kaçtı.

Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler ihbar üzerine bölgeye gelerek söz konusu şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, eski sevgilisi N.K.'ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi. - ADANA