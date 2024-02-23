43 ilin geçiş noktasında sıkı denetim: Narkotik köpeği ile araçlar didik didik arandı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile denetimler yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekiplerince denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların kara yollarında huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma personeli tarafından kullanılan tablet sayesinde kişilerin GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıldı. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması yaptı.