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300 bin liralık laptop hırsızlığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

300 bin liralık laptop hırsızlığı kamerada

Bahçelievler'de bir iş yerinden 300 bin TL değerinde 23 adet laptop çalan hırsızlar yakalandı.

Bahçelievler'de bir iş yerinden 300 bin TL değerinde 23 adet laptop çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de faaliyet gösteren bir iş yerinde 13 Şubat tarihinde 300 bin TL değerindeki 23 adet laptop çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kadri M. ve Özcan T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kadri M. isimli şüphelinin 37 suç kaydı olduğu, Özcan T.'nin ise 8 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler 3. Sayfa Haberler

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