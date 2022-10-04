30 metreden ormanlık alana uçtu, hafif şekilde yaralandı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak-Ankara yolu Gökgöl mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metreden yol kenarında ki ormanlık alana uçtu. Zonguldak- Ankara yolu Gökgöl mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metreden yol kenarında ki ormanlık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Osman S. hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Osman S. idaresindeki 67 NR 537 plakalı Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak 30 metreden ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Osman S. olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Osman S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 30 metreden ormanlık alana uçtu, hafif şekilde yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.