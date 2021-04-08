3 aylık maaşlarını alamadan tazminatsız kovulan işçiler 20 katlı binanın çatısında eylem yaptı

Denizli'de 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve tazminatsız kovulduklarını iddia eden işçiler 20 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

Denizli'de 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve tazminatsız kovulduklarını iddia eden işçiler 20 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selcukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 inşaat şantiyesinde çalışan 6 kişi maaşlarını alamadıklarını ve tazminatsız işten çıkarıldıklarını iddia ederek 20 katlı binanın çatısına çıktı. Yukarı çıkmak için kullanılan asansörü de devre dışı bırakan işçiler ellerindeki demir parçalarını betona vurarak eylem yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlemler alırken polis ekipleri ise eylemci işçiler ile görüşme çalışmaları başlattı. Polis ekiplerinin yukarıya çıkmalarına izin veren işçiler asansörü tekrar devreye soktu. İşçileri ikna ederek indirmek isteyen polis ekiplerinin uğraşı yaklaşık 2 saat sürdü. Yağmur ve sisin etkili olduğu bölgede işçiler, ödeme sözüne rağmen ikna olmayınca şantiye yetkilileri yazılı kağıt getirdi. Bunun üzerine işçiler yaklaşık 2 saat süren 20 katlı binanın çatısındaki eylemi sonlandırdı.

İşçiler çektikleri video ile seslerini duyurmak istedi

20 katlı binanın çatı katına çıkan işçiler belli aralıklarla eylemlerini video kaydına alarak sosyal medyaya yükledi. Çektikleri videoda bir işçi, "Yer Denizli Evora Şantiyesi. Buradaki elektrik işçilerinin yani bizlerin maaşlarını vermiyorlar. 3 aydır maaş alamıyoruz. Adamlar bizim haberimiz olmadan şantiyeden çıkışlarımızı vermişler. Bu kadar insan ev geçindiriyor, yazıktır, günahtır. Tazminatlarımızı, yıllık izinlerimizi, maaşlarımızı vermiyorlar. Biz paramızı alana kadar buradan inmeyeceğiz. Burada 10 tane işçinin maaşına göz diktiler. yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı. Video kaydında bulunan bir işçi ise '3 kuruşluk maaşlarımızı vermiyorlar' dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı