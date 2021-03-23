3 ay önce sınır dışı edildi, yine yakalandı
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3 ay önce sınır dışı edildi, yine yakalandı

23.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:47
3 ay önce sınır dışı edildi, yine yakalandı

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta kaçak yollarla yurda giren Suriye uyruklu H.M. yakalandı.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta kaçak yollarla yurda giren Suriye uyruklu H.M. yakalandı. H.M.'nin 3 ay önce sınır dışı edildiği belirlenirken, yine sınır dışı kararı alınarak Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan bir hafif ticari araçta Suriye uyruklu H.M.'nin kimlik belgesinin olmadığı belirlendi. H.M.'nin yapılan sorgusunda, 3 ay önce sınır dışı edildiği, yasa dışı olarak tekrar ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.H.M., kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı kararı alınarak gerekli idari işlemler için Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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