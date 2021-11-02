29 Ekim Cumhuriyet Kupası Sahiplerini Buldu

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Şampiyonası düzenlendi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, şampiyonada derece alan sporculara ödüllerini verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Şampiyonası düzenlendi.

MSKÜ Kötekli yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilen şampiyonada "Tek Erkekler", "Tek Kadınlar", "Karışık Çiftler" kategorilerinde genç sporcular birbiriyle yarıştı.

Şampiyonada "Tek Erkekler" kategorisinde Uğur Can Köşk birinci, Serdar Yılmaz ikinci,

Serkan Çelik ise üçüncü oldu.

"Tek Kadınlar" kategorisinde ise sırasıyla Gözde Gezgüç, Cemile Çelebi ve Zeynep Aydoğan kupa kaldırdı.

"Karışık Çiftler" kategorisinde yarışan Zeynep Aydoğan-Ali Günlü ikilisi birinci olurken, Büşra Çetin-Ekrem Ayan ikilisi ikinci ve Uğur Can Köşk-Cemile Çelebi ikilisi ise üçüncü oldu.

Ödül töreninde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk ile Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Şampiyonası sorumluları Doç. Dr. T. Osman Mutlu ve Arş. Gör. Dr. Mevlüt Yıldız hazır bulundu.

Başarılı sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

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