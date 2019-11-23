24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

23.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:28

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında. Türkiye'nin birçok alanda çok önemli başarılara imza atmasında yurdun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerin payının büyük olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin önünde bir rehber ve bir ışık olarak milli ve manevi değerleri yaşatarak, gelişen ve değişen dünyada hızla değişen bilim ve teknolojiye ayak uydurarak, her alanda bir adım önde olmak için gayret göstermesi gerektiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zira dünyadaki dönüşümü takip edebilen, milli ve manevi değerlerini bilip onlara sahip çıkan, erdemli, hoşgörülü, insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler yetiştirme hedefimize, sizlerin gayret ve fedakarlıkları olmadan ulaşabilmemiz mümkün değildir. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, toplumumuzun gelişmesi ve kalkınmasına büyük özveri ile katkı sunan kıymetli öğretmenlerimize sevgilerimi sunuyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyorum."

Milletvekili Mustafa Yel'in mesajı

Yel, mesajında, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Başöğretmenlik unvanının alması vesilesiyle, 24 Kasım gününün her yıl büyük bir coşku ile Öğretmenler Günü olarak kutlandığını aktardı.

Cumhuriyetin bu günlere gelmesinde taşları döşeyen, yarınları da şekillendiren öğretmenlerin, yurdun dört bir köşesinde fedakarca görev yaptığını belirten Yel, şunları kaydetti:

"Bizler, toplum olarak, millet olarak, ülke olarak, yarınlara hoş bir sedadan fazlasını bırakmak, çocuklarımıza güvenli ve zengin bir gelecek, özgür ve güçlü bir devlet emanet etmek istiyorsak, öğretmenlerimizi baş tacı etmeli, onları korumalı ve mesleklerini en iyi şekilde icra etmenin yollarını sunmalıyız. Başta Tekirdağ'daki okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için olmak üzere, tüm yurdumuzda en iyi imkanları oluşturmanın mücadele ve gayreti içerisindeyiz. Ülkemiz özellikle son 17 yıllık dönemde, yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle eğitim alanında önemli atılımlar yapmıştır. Öğretmenlerimizin de desteği ile ulaştığımız seviyeyi korumaya, eğitimde kaliteyi de daha da yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Belediye Başkanı Albayrak'ın mesajı

Albayrak, sevgi, şefkat ve özveriyle çocukları ve gençleri yarınlara hazırlayan öğretmenlerin en onurlu günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

İnsanlara bilgi aşılayan, erdemli olmayı öğreten ve yol gösteren öğretmenlerin, geleceğin şekillenmesinde anne ve babalardan sonra en büyük emeği olan çok değerli kişiler olduğunu kaydeden Albayrak, "Eğitim ordumuzun birer neferi olan öğretmenlerimiz, aydınlık geleceğimizin mimarlarıdırlar. Öğretmenlerine hak ettiği değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen bir toplumun iyi bir geleceği olamaz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak Cumhuriyet nesilleri, öğretmenlerimizin büyük özverisi ve üstün gayretiyle yetişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA