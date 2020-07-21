"2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"
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"2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz" dedi.

21.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'deki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun üçüncü ve son ayağı olan Ekvator Ginesi'nde Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından mevkidaşı Simeon Oyono Esono Angue ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu güzel ev sahipliği için, gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkür ederek, "Afrika turumuzda üçüncü ve son durağımız olan Ekvator Ginesi'nde, Malabo'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyareti Malabo'ya, Ekvator Ginesi'ne gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Bir önceki ziyaretimiz Simeon'un da söylediği gibi 6 sene önce Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi vesilesi ile Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten olmuştu" dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiyang arasında samimi bir dostluk olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu dostluk ikili ikili ilişkilerimize de her alanda yansıyor ve bugünkü görüşmelerimizde esasen heyetlerimizle beraber ilişkilerimizi çok farklı alanda geliştirebileceğimizi gördük ve önümüzdeki süreçte Türkiye-Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışma kararlılığımızı teyit ettik" diye konuştu.

MALABO BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇILIŞI

"Yarın Malabo'daki Büyükelçiliğimizin resmi açılışını yapacağız ve bu açılışa katılacak olmasından dolayı dostum Simeon'e de şimdiden çok teşekkür ediyorum" diyen Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyoruz ve ilk etapta ikili ticaret hacmimizi 100 milyon dolara çıkarma hedefini Cumhurbaşkanlarımız koydu ve bu doğrultuda somut adımlar atmamız lazım ve geleceğe yönelik bu adımları nasıl atabileceğimizi de bugün görüşme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"2035 KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE TÜRK FİRMALARINA YER VERECEĞİNİZE İNANIYORUZ"

"Geçmişte Afrika'da çok iyi bilinen firmamız Summa, Malabo'da bazı önemli projeleri hayata geçirdi, Kongre Merkezi bunlardan bir tanesi ve Türk firmalarının nasıl kaliteli iş yaptığını da göstermiş oldu" ifadelerini kullanan, Bakan Çacuşoğlu, şunları kaydetti:

"2035 Kalkınma Planı çerçevesinde Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz ve firmalarımızın da gelip Ekvator Ginesi'nde yatırım yapması için onları birlikte teşvik etmemiz gerekiyor."

Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin arttırılması için ve özellikle Ekvator Ginesi'ndeki Türk yatırımların arttırılması için iki taslak anlaşmanın bulunduğunu belirterek, "Bunları da bir an önce müzakere edip imzalamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi serbest ticaret anlaşması müzakaresi. İkincisi ise yatırımların karşılıklı olarak korunması ve teşviki anlaşması. Taslakları Ekvator Ginesi tarafına ilettik, cevabını bekliyoruz ve kısa süre içinde müzakereleri tamamlayalım ve imzalayalım diyoruz" dedi.

"KISA ZAMANDA UÇUŞLARIN BAŞLAMASI İÇİN DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ BİRLİKTE YAPALIM"

İmzalanan iki anlaşmanın sadece ilişkilerin hukuki zeminini değil iki ülke arasındaki halkların temas ve bağlarını da güçlendireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu anlamda da Türk Hava Yolları'nın seferlerinin tekrar başlaması ve de bugün güzel bir haber aldık. Intercontinental Havayolu şirketinin de ülkemize uçmak istemesi mutluluk verici gelişmelerdir ve inşallah bunları da en kısa zamanda uçuşların başlaması için de üzerimize düşeni birlikte yapalım" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün dostum Simeon ve heyetlerimizle birlikte eğitim alanında da ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konuştuk. Öncelikle buradaki FETÖ okulunun devredilmesinden dolayı Ekvator Ginesi hükümetine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME KONUSUNDA BUGÜN BİR KERE DAHA TEYİTLEŞTİK"

"Geçen sene Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlığından ilk defa bir genç diplomatı, bizim genç diplomatlar eğitim programımızda ağırlamaktan mutluluk duymuştuk" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki yıllarda da genç ve tecrübeli diplomatları Bakanlığımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Aynı şekilde biz de kendi diplomatlarımızı Ekvator Ginesi'ne gönderebiliriz. İki Dışişleri Bakanlıkları arasında da iş birliğini güçlendirme konusunda bugün bir kere daha teyitleştik" dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün sevgili dostum Simeon, Ekvator Ginesi'nden Türkiye'de eğitim görmek isteyen 2 öğrenciye geçen sene burs verdiğimizi söyledi. Esasen bu rakamı düşük bulduk. Öncelikle Türkiye burslarını burada tanıtmamız lazım, teşvik etmemiz lazım ve eğer talep olursa bu sayıya ilk etapta 10'a çıkarabileceğimizi kendilerine söyledim ve ilerde talep olursa, talep artarsa bu sayıyı da ihtiyaca göre daha da arttırabileceğimizi vurguladım" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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