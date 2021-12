2022 Yıldırım'ın yılı olacak

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin refah seviyesini yükseltecek yatırımları hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Atılım yılımız olan 2021 önemli projelerin şekil aldığı bir sene oldu. 2022 ise ilçemizin çehresinin değişeceği bir yıl olacak" dedi.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 2021 yılını dolu dolu geçirdi. Bu kapsamda, 2021 yılında Yıldırım'da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız süre zarfında belirlediğimiz rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra '2021 atılım yılı' vizyonumuz kapsamında, Yıldırım'a şehrin marka değerini arttıracak yatırımlar kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Balaban Mesire Alanı, İncirli Meydanı, İncirli Kültür Merkezi, Vakıf Kent Bera Parkı, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nı hizmete açarken Cumalıkızık Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi ve Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. 2022 yılında hizmete açarak hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

'Birlik ve beraberlik işin besmelesidir' diyerek ortak aklı ve istişareyi önemsediklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın bizlere gelen taleplerine göre şekillendiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yapacağımız her iş için önce vatandaşlarımıza danışıyor, hizmet ve projelerimizi hemşehrilerimizin önceliğine göre belirliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak muhtar toplantıları, vatandaş buluşmaları ve saha çalışmaları ile Yıldırım'ın nabzını tutuyoruz. Her hafta Yıldırım'daki 5-6 mahallemizi ziyaret ediyor ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Yine Yıldırım İletişim Merkezi'miz 30 kişilik ekip ile 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Merkezimiz, vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikayet, talep ve öneriyi ilgili müdürlüklerimize dilekçe şeklinde iletiyor. Gelen bu dilekçeler değerlendirerek en kısa sürede geri dönüşler sağlanıyor. Merkezimiz üzerinden hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Bu uygulama ile hizmet kalitemizi yükseltmeye gayret ediyoruz" dedi.

Yıldırımlı gençlerin buluşma noktası oldu

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin açıldığı günden bu yana Bursa'nın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdığını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Kültür ve sanat alanında yapılan yatırımlar bize ayrı bir motivasyon veriyor. Bu çalışmalar kapsamında açtığımız Mümine Şeremet Uyumuyan Kütüphanesi muhteşem bir tesis oldu. Açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın gencin buluşma noktası olan kütüphanemizde, sadece Yıldırım'dan değil şehrin her noktasından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gençlerimiz burada 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkanları buluyor. Yine kütüphanemizin bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile de gençlerimiz geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor" sözlerini kaydetti.

Millet Pazarı gün sayıyor

10 bin 333 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Millet Kapalı Pazar Alanı'nın bünyesinde 242 pazar tezgahı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın ve çocuklara yönelik spor alanlarının bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabileceği Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde çalışmalar tamamlandı. Haftanın bir günü sebze meyve, bir günü giyim pazarı olarak kullanılacak pazar alanında haftanın kalan günlerinde hemşehrilerimize otopark hizmeti ve kadın ve çocuklarımız için spor hizmeti sunacağız. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın istifade edebileceği çok fonksiyonlu tesisimizde, kadın spor merkezi ile çocuklarımız için karate, tekvando ve jimnastik salonları yer alıyor. Esnafımızdan kadınlarımıza, çocuklarımızdan yaşlılarımıza toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız tesisimiz bölge sakinlerinin sosyalleşmesine ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni 8 Ocak'ta hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Molla Yegan Medrese'sinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yılmaz, "Molla Yegan Medresesi'ndeki restorasyon çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek olan medresemizdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu tarihi yapıyı ayağa kaldırarak hem ecdada olan vefa borcumuzu ödüyoruz hem de burayı çocuk aktivite merkezine dönüştürerek evlatlarımızın geleceğine katkı sağlıyoruz. Sona yaklaştığımız 'Molla Yegan Medresesi'ni 'Çocuk Aktivite Merkezi' olarak evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Teknolojik ve sanatsal anlamda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için bilim, robotik kodlama, sanal yazılım, drama, el sanatları atölyelerinde dersler verilecek. Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bütün Yıldırımlı annelerin ve çocukların göz bebeği olacak bu mekanı 2022 Şubat ayında hizmete açacağız" dedi.

Gençlere yatırım

Karapınar Gençlik Merkezi'nin Yıldırım'a değer katacağını belirten Başkan Yılmaz, "Türkiye'nin en modern gençlik merkezlerinden birisi Yıldırım'a yapılıyor. 5 bin 246 metrekarelik bir alana sahip olacak tesisimizin bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel salonlar, derslikler, kütüphane, spor salonu, soyunma odaları, abdesthane, kadın spor merkezi, mescit ve kafeterya yer alacak. Merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmaların yüzde 45'i tamamlandığını kaydeden Yılmaz, "İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de jimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekan olacak. Yıldırım'a değer katacak 'Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'mizi inşallah 23 Nisan 2022'de hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Sspor yatırımlarına devam

İlçeye yeni spor tesisleri kazandırırken mevcut tesislerde de renovasyon çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde devam eden renovasyon ve ilave bina inşaatı çalışmalarının yüzde 55'i tamamlandı. Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü ilçe sakinlerine vermiştik.9 bin metrekarelik alana kurulu olan mevcut spor tesisimizdeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yapımına devam ettiğimiz 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda ekiplerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni hizmet binamızda; kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik, taekwondo, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları ile Mimar Sinan Spor Kompleksi açıldığında ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Kompleksimiz sadece Mimar Sinan'a değil, Güllük, Siteler, Selçukbey, Ertuğrulgazi ve Ortabağlar mahallesi sakinlerine hizmet verecek nezih bir mekan olacak. 3 Eylül'de renovasyon çalışmalarına başladığımız Mimar Sinan Spor Kompleksi'mizin 19 Mayıs 2022'de açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" sözlerini aktardı.

3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü'nde temel atma törenini gerçekleştirdikleri Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 3 Aralık 2022'de hizmete açılacağını aktaran Başkan Yılmaz, "Toplam inşaat alanı 5 bin 305 metrekare olacak tesisimizin bünyesinde hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu olacak. Ayrıca özel kardeşlerimizin sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve derslikler yer alacak. Merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım'a değil Bursa'ya değer katacak" ifadelerini kullandı.

"Geçmişi geleceğe bağlıyoruz"

Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'ni Eylül ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Açacağımız Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi ile hem Osman Fevzi Efendi'nin adını yaşatacağız hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir mekanı hizmete sunmuş olacağız. Ayrıca burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi binamız 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina. Giriş katı ve bahçesiyle sosyal tesis olacak şeklinde hizmet vereceğimiz mekanın üst katlarında da sergi ve toplantı salonları yer alacak. Bu mekanı inşallah Eylül ayında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.

İlçenin çehresini değiştirecek projelerle sahip olduğu 'yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma' hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemize Vakıf Bera Kent Parkı'nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı'nda çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 2.5 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 16 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 26 parkımızı da sil baştan yeniledik. 5 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1.5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım'ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız" sözlerini kullandı.

Örnek dönüşüm

İlçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "7. Etap'ta bulunan 301 konutun tamamını yıktık. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimini gerçekleştirdik ve firma da hafriyat çalışmalarına başladı. 2023 yılı Mart ayında da inşallah proje tamamlanacak ve Mevlana'da yeni bir yaşam başlayacak. Projemiz tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi. Tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibariyle 7. Etap'ta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Biz Mevlana'da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir siluetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Yıldırım'ın, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insanıyla Bursa'nın gözde ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa'nın önemli değeri olan Yıldırım'da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için yola çıktık. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız. Yıldırım'ı, daha güzele, daha iyiye hep birlikte ulaştıracağız. 2022 projelerimizin meyvelerini vereceği bir yıl olacak. 2022'nin ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA