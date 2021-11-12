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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maç oynandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maç oynandı.

Öne çıkan maçlarda, Almanya evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. İspanya, deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerken, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz'de Pepe, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Grup A:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Grup B:

Gürcistan-İsveç: 2-0

Yunanistan-İspanya: 0-1

Grup H:

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Slovakya-Slovenya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Grup J:

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Almanya-Liechtenstein: 9-0

Romanya-İzlanda: 0-0

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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