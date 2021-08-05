2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kanadalı Amarveer Dhesi ile karşılaşan Taha Akgül, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde geçti.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi rakibini 5-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan