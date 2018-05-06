2018 Yılı Dap Sulama Projelerinin Protokolleri İmzalandı

2018 yılında desteklenecek 'Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama' projeleri ile 'Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti' projeleri için uygulayıcı kuruluşlar ile DAP İdaresi arasında protokol imzalandı. DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, protokolleri imzalanan toplam 79 projeye 58 milyon lira kaynak aktarılacağını söyledi.

DAP İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde, protokolleri Ardahan, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas ve Van illerinden gelen uygulayıcı kuruluşların yetkilileri ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir imzaladı.

79 PROJEYE 58 MİLYON LİRA KAYNAK

Protokol imza töreni öncesi konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da uygulayıcı kuruluşların 47 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama ve 32 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) projelerine sermaye transferi yoluyla para aktaracaklarını söyledi. Başkan Demir, toplam 79 adet proje için bu sene 58 milyon lira ödenek ayırdıklarını ve bunun kullanıma hazır olduğunu ifade etti.

Projelerin seçiminde, kurumların belirlediği öncelik sıralamasına özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Demir, kabul edilen projelerle ilgili hemen ihaleye çıkılmasını, daha önce desteklenen ve bitmeyen projelerin de bir an evvel bitirilmesini istedi. Başkan Demir, proje başvurularının web üzerinden yapıldığı Proje Yönetim Sistemi (PYS) hakkında da uygulayıcı kuruluşlarının temsilcilerine bilgiler aktardı.

TOPLANTIDA SIVAT TALEBİ ÖNE ÇIKTI

Başkan Demir, toplantıya katılan uygulayıcı kuruluşların özellikle beton olmak üzere sac sıvat talebini değerlendirdiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Sıvatlarla ilgili (Sivas hariç) ilk sene gelen sıvat ihtiyacı toplam 25 bin tane idi. Biz o 25 bin sıvatı 3 yılda dağıttık. Hakkari'de bir vatandaşımız 'Hayvanlarımız bile size dua ediyor' diyor. Demek ki işin farkındalığı oluştuğu zaman talep de artıyor. 15 yıla kadar kalıcı olan ve hayvanların temiz su ihtiyacını karşılayan sıvat talebinizi değerlendireceğiz."

BUGÜNE KADAR 766 ADET TARIMSAL SULAMA VE 195 ADET HİS GÖLETİ PROJESİ DESTENDİ

2013-2018 yıllarını kapsayan dönemde toplam 766 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere ise 2014-2018 yıllarını içine alan dönemde ise toplam 195 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti projesi DAP İdaresi tarafından desteklendi. Söz konusu projelere toplam 361 milyon lira finansal destek sağlandı. - ERZURUM