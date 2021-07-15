20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Belarus'u farklı geçti

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, 3'üncü maçında karşılaştığı Belarus'u 83-59'luk skorla yendi.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, 3'üncü maçında karşılaştığı Belarus'u 83-59'luk skorla yendi.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler, mücadeleye Derin Erdoğan, Duygu Özen, Sude Yılmaz, Melek Uzunoğlu ve Zeynep Şevval Gül beşiyle başladı. Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 50-31 önde tamamladı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımında Zeynep Şevval Gül 22, Gökşen Fitik 13, Şevval Akalan 11, Melek Uzunoğlu ve Derin Erdoğan 10'ar sayı kaydetti. Belarus'ta ise Jana Liabedzich 12 sayıyla oynadı.

Türkiye, 4'üncü maçında 17 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı