20 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 20 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20 KASIM CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2020 13:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2020 12:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.