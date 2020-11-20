20 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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20 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:21
20 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 20 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20 KASIM CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.11.2020 13:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.11.2020 12:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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