2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - İstanbul

Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, " Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.