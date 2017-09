Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen 2. MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nin ikinci günü düzenlenen panel ve sunumlarla sona erdi.



Etkinliğin ikinci ve son gününde düzenlenen "Ar-Ge ve İnovasyonun Finansmanı Ulusal Destekler, Yatırım Fonları ve İş Modeli" panelinde girişimciliğin finansmanı konusu masaya yatırıldı.



Panelde konuşan FIT Solutions Genel Müdürü Koray Bahar, Türkiye'den çıkan şirketlerin en büyük riskinin sadece Türkiye'de kalmak olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türk start up'ları ve girişimcilik ekosistemi için en büyük risk dışarıya açılamama. Çünkü başarılı bir fikriniz ve iyi bir ekibiniz varsa her durumda finansmanı çözüyorsunuz. Önemli olan sadece içeride kalmamak, dışarıya açılabilmek. Biz 500 tane yeni Facebook yapmayacağız, bu net... Maalesef bunu hedeflediğimiz için sanırım bizde bazı şeyler yolunda gitmiyor.



Biz ülke olarak bu cep telefonunun uçanını yapmaya çalıştığımız için ilerleyemiyoruz yeterince. Halbuki uçmayanını, biraz daha özgün olanını yapmaya odaklansak, bunu muhakkak alacak birileri olacaktır."



"Önümüzdeki dönemde teknoparklardan beklentimiz büyük"



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Şahin Gök, kurumun 1514 - Erken Aşama Sermaye Desteği Programı ile 1515 - TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programlarını geliştirdiğini belirterek, "Başlattığımız Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında geçtiğimiz günlerde 3 tane projenin desteği çıktı. Parlayan yıldızlarımızdan olmasını bekliyoruz bu programın. Önümüzdeki dönemde teknoparklardan beklentimiz de büyük." diye konuştu.



TÜBİTAK'ın önemli sivil toplum kuruluşları ve kalkınma ajanslarıyla beraber iş birliklerini artırdığını ifade eden Gök, TÜBİTAK'ın yeni vizyonunu daha iyi anlatacak yeni tanıtımların yapılacağını söyledi.



"Endülüs döneminde inovasyon İslam tarihi açısından zirvesini yaşadı"



AlbarakaTürk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu, Türkiye'nin uluslararası önemli rasyoların çoğunda geriye doğru gittiğini ifade ederek, Türkiye'nin ve İslam aleminin öncelikle kendi durumunu saptaması gerektiğini söyledi.



İslam dünyasında kişi başı gelirin 4 bin dolar civarında seyrettiğini anlatan Hazıroğlu, "Kendi medeniyetimizi geliştirmemizi engelleyen en önemli unsur bana göre birbirimizle uğraşmak, birbirimizle savaşmak. Endülüs'te akıl hakimdi ve Endülüs döneminde inovasyon İslam tarihi açısından zirvesini yaşadı. Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de, girişimcilerin başarılı olacağına inandığı fikirlerin peşini bırakmaması gerektiğini söyledi.



-"Değişimlere hazır olmak gerek"



BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan moderatörlüğünde gerçekleştirilen "5G Teknolojilerinin Getirdiği Yerlilik ve Yenilik Fırsatları" panelinde ise panelistler 5G'ye geçiş sürecini konuştu. Haberleşme teknolojilerindeki yerlileşme ve millileşme çabasından bahseden Sayan, çabaların tek seferlik olmadığını, aşama aşama geçilecek bir çalışma olduğunu söyledi.



Değişimlere hazır olmak gerektiğine işaret eden Sayan, "5G ve ötesinde yapay zeka ile ilgili çok daha fazla gelişmeler olacak. Donanım ve yazılım olarak bilişim üretiminin çarpan etkisi de yine bu yapay zeka ile ortaya çıkacak. Bütün faktörlerin tam ortasında yapay zekanın olacağı ortada. Geleceğin dünyasında yapay zekalar konuşacak ve konuşulacak." değerlendirmesinde bulundu.



Panelistlerden, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİLGEM Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Ali Görçin 4,5G'den 5G'ye geçişte yaşanan paradigma değişimi ve değişimin etkilerinden bahsetti.



Teknolojide gelinen noktada nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi kavramları içine alacak bir yapıya doğru gidildiğine işaret eden Görçin, "5G ile geliştirilecek teknolojiler ve uygulamalar insanların hayal gücüne kalmış artık. Bunları ve benzerlerini 4G'de yaşadık ama 5G'de bunun çok daha fazla uygulamaya geçecek noktaya geleceğini göreceğiz. Artık 5G ile alıcı verici sistemler sadece cebimizde bulunmayacak ve hayatımızın her alanına girip orada bulunacak." ifadelerini kullandı.



ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, iletişim sektörünün özellikle Türkiye için stratejik bir değere sahip olduğunu söyledi. Sektörün ekonomik ve teknolojik girdilerine değinen Balcı, en önemli kısmın başında siber güvenliğin geldiğine dikkati çekti.



Balcı, ULAK'ın amaçları ve proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Güvenlik kısmının ne kadar önemli olduğunun Türkiye olarak farkındayız. ULAK olarak biz önümüzdeki dönemde 5G çalışmalarına hız katmak, ürün ortaya koymak, dünyayla eş zamanlı olarak teknolojileri sadece takip etmek değil aynı zamanda geliştirmek, yön vermek amaçlarıyla geliştirmesini de yapmak amaçlarıyla kurulmuş olarak bir şirketiz." bilgisini verdi.



Balcı, yerlileşme ve millileşme çalışmalarının 5G ile birlikte daha da önemli olduğuna dikkati çekerek, ULAK olarak kullanıcının haberleşmesini güvenilir, kesintisiz hale getirmek için çalıştıklarını aktardı.



- "Yapay zeka üzerinde çalışmalıyız"



Ardıç Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Kahveci, 5G ile hayata daha fazla girecek nesnelerin interneti konusunun önemine işaret etti. 5G ile milyarlarca cihazın birbirine bağlanacağını ve objelerin eş zamanlı akıllı hale geleceğini belirten Kahveci, bu kapsamda Türkiye'de yerlileşme ve millileşmenin önemine dikkati çekerek, yapay zeka konusuna Türkiye'de özellikle çalışılması gerektiğini söyledi.



Turkcell Network Teknolojileri Erişim Şebekesi Direktörü Elif Yenihan Kaya ULAK Projesinde ortaya çıkan sonuçla gurur duyduklarını belirterek, Turkcell cephesinde ULAK projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kaya, şunları kaydetti:



"5G teknolojisi bugüne kadar olan teknolojilerden birraz daha farklı bir noktada. 5G evrimsel değil, biraz daha devrimsel bir teknoloji olacak. Sadece insanların iletişimi gibi değil, herşeyin herşeyle iletişimi söz konusu olacak. Doğanın bütün canlıları 5G teknolojisinin bir kullanıcısı olacak. 5G konusunu buharlı makinelere benzetebiliriz. Buharlı makinelerle birlikte sanayi devrimi tetiklendi ve dünyada makineler çağı başladı. Bugün de endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 makineler çağının çağ atlaması haline geliyor. Aynen buharlı makineler döneminde olduğu gibi büyük bir endüstriyel ve teknolojik dönüşümün eşiğindeyiz."



NETAŞ İş Geliştirme Direktörü Mesut Şen de bu sene 50'nci yılını kutlayan NETAŞ'ın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.



Türkiye ekonomisinde Ar-Ge kültürü, yerlilik ve uluslararası iş birlikleri ile sağlanabilecek faydaların önemli olduğunu belirten Şen, "Ar-Ge kapasitemizi artırmak ile ilgili bütün paydaşlara büyük rol düşüyor." dedi.



Kurumlar stantlarda katılımcıları bilgilendirdi



Açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, yerli İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) tasarımcısı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve diğer ilgililer katıldığı etkinlik iki gün boyunca girişimlerle, iş dünyası paydaşlarını ve mühendis çevreleri bir araya getirdi.



Birçok kurum ve kuruluş etkinlik alanında açtığı stantlarda katılımcıları çalışmaları hakkında bilgilendirdi. ?Zirve ikinci günün sonunda "Sivil Havacılıkta Yerlileştirme ve Yenilik Hikayeleri" paneli ve kapanış konuşması ile sona erdi.