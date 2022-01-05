2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da, tarihi evden 100 ila 400 yıl arasında tarihi geçmişe sahip 2 milyon TL değerinde eşya çaldıkları şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, tarihi evden 100 ila 400 yıl arasında tarihi geçmişe sahip 2 milyon TL değerinde eşya çaldıkları şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay 25 Aralık 2021 tarihinde, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Camii Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap tarihi binada meydana geldi. Binadan toplamda 2 milyon TL değerinde, 3 adet 400 yıllık dokuma halı, 9 adet 100 yıllık tüfek, çok sayıda tarihi değeri olan eşya çalındı. Hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ilçe genelindeki 100 adet güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye aldı. Görüntülerden zanlıları tespit eden polis, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.D. (34), M.S. (38), E.Ç. (27), H.İ.Ç. (33) ve O.E. (32) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi değeri olan eşya ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D. ve O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ç., M.S., H.İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title