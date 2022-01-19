19 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
19 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Lazio - Udinese
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:10 Spor Takvimi
04:15 Teknik Analiz
05:15 Juventus - Sampdoria
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:55 Spor Takvimi
19:00 Aktüel Futbol
20:00 Dakika Skor
20:45 Futbol Gecesi Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi