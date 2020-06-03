18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi (3)
Caddebostan ve maltepe sahilindeki çocuklar Parkta oynayan çocuklardan detaylar -Basketbol oynayanlar İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları...
03.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:29
Caddebostan ve maltepe sahilindeki çocuklar
Parkta oynayan çocuklardan detaylar
-Basketbol oynayanlar
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları ve sahillerde zaman geçirdi.
Kaynak: AA