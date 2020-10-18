18 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
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18 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

18.10.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:13
18 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

Fenerbahçe GALATASARAY 11: 00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak BEŞİKTAŞ 11: 30 Beşiktaş Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa

16: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

19: 00  Göztepe - Fenerbahçe 

GALATASARAY 11: 00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak 

BEŞİKTAŞ 11: 30 Beşiktaş Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. 14: 00 Siyah beyazlı takım yeni transferi Javi Montero için basın toplantısı düzenleyecek 

TFF 1. LİG13: 30 Ankaraspor - Giresunspor16: 00 Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor 19: 00 Bursapsor - Balıkesirspor 

- Misli.com 3'üncü Lig'de de 5'inci hafta karşılaşmaları oynanacak BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13: 00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji 15: 15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko 17: 30 Türk Telekom - Büyükçekmece Basketbol 20: 00 Beşiktaş - OGM Ormanspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15: 00 İzmit Bld - Botaş16: 00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Bld17: 30 Fenerbahçe Öznur Kablo -  ÇBK Mersin Yenişehir Bld

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13: 00 Vakıfbank - Kuzeyboru

Axa Sigorta Efeler Ligi 13: 00 Halkbank - İstanbul BBSK15: 30 Ziraat Bankkart -  Bursa B.Şehir BLD.16: 00 İnegöl BLD. - Spor Toto17: 00 Arkas Spor -  Tokat Belediye Plevne16: 00 Afyon BLD. YÜNTAŞ -  Arhavi Voleybol    

19: 30 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun BLD.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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