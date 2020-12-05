16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
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16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

05.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:34
16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Antalya'da 4 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Berkay Buğra Dağ'dan haber alınamıyor.

Antalya'da 4 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Berkay Buğra Dağ'dan haber alınamıyor.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde yaşayan Orta öğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Berkay Buğra Dağ, 1 Aralık Salı günü babaannesi Semiha Dağ ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Ardından Berkay Dağ, evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Son olarak Perşembe günü okul arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Dağ, buradan da kaçarak kayıplara karıştı. Evin tek çocuğu olan Berkay'ın ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Berkay'dan haber alamadığı için çok üzgün olduğunu dile getiren babaanne Semiha Dağ, "Berkay gel oğlum evine. Bak ben çok hastayım, üzüldükçe daha kötü oluyorum. Beni tedirgin etme lütfen. Seni çok seviyoruz" diyerek torununa seslendi. Semiha Dağ, torununun herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını belirtti. - ANTALYA

16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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