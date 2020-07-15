15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı düzenlendi.

Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı düzenlendi. Bartın'da Yukarı Halil Bey Camisi'nde öğle namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler ve mevlit okunarak dualar edildi. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığı programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Program sonunda vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu. Zonguldak Zonguldak'ta, Yeni Cami'de düzenlenen programda FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı programda, vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Program sonunda vatandaşlara çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu. Düzce Düzce Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu. Kurum yetkililerinin ve vatandaşların katıldığı program sonunda çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu. Bolu Bolu'da Yıldırım Beyazıd Camisi'nde düzenlenen programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okunarak, dualar edildi. Programa, Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda vatandaşlara çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu. Karabük Karabük'te, Çamlık Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi. Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA