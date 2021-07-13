"15 Temmuz Bir İşgal Girişimi ve Bir Milletin Uyanışı"

Üniversitemiz tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen webinarlar dizisinin ilki "15 Temmuz Bir İşgal Girişimi ve Bir Milletin Uyanışı" oldu.

Üniversitemiz tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen webinarlar dizisinin ilki "15 Temmuz Bir İşgal Girişimi ve Bir Milletin Uyanışı" oldu.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca moderatörlüğünde Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen konferans, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog- Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay tarafından verildi.

Darbelerin bir ülkenin geleceğini derinden etkilediğini belirten Prof. Dr. Aktay, "Darbeyle ülkenin iç dengeleri içerisinde bir takım insanlar ahlaksızca hesaplar yaparak, çeteler oluşturarak bir göreve ve emanete ihanet etti. Kendilerine emanet edilen silahları yine millete doğrulttular. Paralel devlet yapılanması neticede bir darbedir. 15 Temmuz'da karşılaştığımız fiili ve bütün boyutlarıyla teşekkül etmiş olan darbenin öncesinde de devletin bütün kademelerine sızmış, devletin bütün organlarını kendisine mal etmeye çalışan bir yapı olarak bulunuyordu. " dedi.

Halkın asla kabul etmeyeceği bir yapılanmanın halktan yetki almaya çalıştığının altını çizen Prof. Dr. Aktay şöyle konuştu: "Bu aslında halkın asla kabul etmeyeceği bir yapıydı. Hileyle kendisini millete empoze etmeye çalışıyordu. 17- 25 Aralık'ta bu yapının bütün boyutları ortaya çıktı. Medyayı zaten ele geçirmişlerdi. Sadece kendi Samanyolu grubu ve Zaman Gazetesi gibi birtakım organlarla değil aynı zamanda diğer yapılarda da vesayet oluşturmuşlardı. Yapılanma tarzı, her tarafta uzantısı olan mafyatik bir örgütlenme idi. Silahlı unsurları vardı. Legal olmanın verdiği silahlı unsurları vardı ve çok daha tehlikeliydi. Polis fakat polis teşkilatı için çalışmıyor, ülke ya da devlet için çalışmıyor. Kendi örgütlenmesi için çalışıyordu. Kişi hakim ama Türk adalet sistemi için çalışmıyordu. Verilen kararlar millet adına değil örgüt adına veriliyordu. Böyle bir yapılanmayla mücadele edildi. "

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Kaynak: Habermetre