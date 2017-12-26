13 Puanı Kendi Elleriyle Verdi!

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Fenerbahçe bu sezon bireysel hatalardan en fazla puan kaybeden takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon altı maçta kendi bireysel hatasından puan kaybetti. Bu hatalar toplamda sarı-lacivertli takıma 13 puana mal oldu.

İşte o maçlar...

GÖZTEPE: Volkan Demirel tuttuğu topu içeri alınca sarı-lacivertliler sahadan bir puan ile ayrılabildi. İki puan kaybedildi.

TRABZONSPOR: Sezona kötü başlayan Volkan Demirel'in hatasında Olcay topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler iki puan daha bıraktı.





Tek tek eridi

AKHİSARSPOR: Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal ve Ozan Tufan'ın anlaşmazlığı sonucu Akhisar az adamla savunmayı yakaladı ve bulduğu golle maçı kazandı. Üç puan kaybedildi.





KAYSERİSPOR: Bu maçta önce kendi kalesine gol attı. Son saniyede Hasan Ali'nin tehlikeli yerde yaptığı gereksiz faul de golle sonuçlandı. İki puan kaybedildi.





OSMANLISPOR: Şener Özbayraklı'nın son dakikada topu kontrol etmek isterken kaptırması sonrası Osmanlıspor golü buldu. İki puan kaybedildi.





KONYASPOR: Isla, topu geriye oynamak isterken Ömer Ali Şahiner'e asist yaptı. Bu maçta da iki puan kaybedildi.

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