12-13 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu, Cumartesi, Pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Haziran tarihinden itibaren geçilen "Kademeli Normalleşme Süreciyle" birlikte birçok kişinin merak ettiği soru ise haftasonu yasaklarının devam edip, etmediği oldu. Peki kademeli normalleşmenin ikinci etabında sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar günleri yasak var mı? Hafta sonları yasakları devam ediyor mu? 12-13 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?