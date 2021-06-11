12-13 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu, Cumartesi, Pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1 Haziran tarihinden itibaren geçilen "Kademeli Normalleşme Süreciyle" birlikte birçok kişinin merak ettiği soru ise haftasonu yasaklarının devam edip, etmediği oldu. Peki kademeli normalleşmenin ikinci etabında sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar günleri yasak var mı? Hafta sonları yasakları devam ediyor mu? 12-13 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte kademeli normalleşmenin ikinci etabı başlamış ve sokağa çıkma yasaklarının saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Genelgeye göre 12-13 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? 12 haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu, Cumartesi - Pazar yasak var mı?
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Kademeli normalleşmenin ikinci etabında genelgeye göre Hafta içleri; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 22:00 ve 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmakta.
Hafta sonları ise Cumartesi saat 22:00'dan Pazar günü tüm gün olacak şekilde Pazartesi saat 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır.
HAFTA SONU YASAKLARINDA KİMLER MUAF?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzerga^h ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar.