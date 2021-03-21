103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü
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103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü

21.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:45

103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü Giresun'un en yaşlı kişilerinden birisi olan 103 yaşındaki asırlık çınar Fatma Çıtlakoğlu, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü

GİRESUN - Giresun'un en yaşlı kişilerinden birisi olan 103 yaşındaki asırlık çınar Fatma Çıtlakoğlu, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yaşına rağmen bugüne kadar hiçbir hastalığı olmayan Çıtlakoğlu, 10 gün önce rahatsızlandı ve Covid testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 gün serviste kaldıktan sonra hastalığı yenerek iyileşen Fatma nine, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

250 den fazla torunu bulunan Fatma Çıtlakoğlu, bugün Giresun merkez Akköy'de toprağa verildi.

Çıtlakoğlu'nun torunlarından Erman Çıtlakoğlu, "6 gün Covid servisinde sağlıklı bir şekilde tedavisini sürdürdü, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Maalesef ki bu amansız hastalığa babaannemiz yenik düştü. Hayatını kaybetti" dedi.

103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü
103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü
103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü
103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid'e yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE

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