"100. Yılında Dergah Mecmuası Sempozyumu" Gölcük'te başladı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "100. Yılında Dergah Mecmuası Sempozyumu" başladı.

Gölcük Kervan Sarayı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necat Birinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Programda konuşan Katırcıoğlu, geçmişini bilmeyenin geleceğe yön veremeyeceğini söyledi.

Çakmak da bu tür etkinliklerin insanlığa ışık tutacağını kaydetti.

Sezer ise yerel yönetimlerle üniversiteler arasında yapılan iş birliğinin şu an somut verilerinin görüldüğünü dile getirerek, gelecek kuşaklar açısından yapılan bu çalışmaların zaman içerisinde anlaşılacağını aktardı. Sezer, Dergah Mecmuası'nın Kurtuluş Savaşı'nın en önemli destekçilerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Birinci'nin mecmua hakkında katılımcılara bilgi verdiği sempozyum, yarın sona erecek.