10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Balıkesir'de halka hitap eden Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

KOSOVA'DA SIRP YETKİLİNİN ZİYARETİNE PROTESTO

Kosova'nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana Sırbistan'ın bir yetkilisinin ilk defa Kosova'ya resmi ziyarette bulunması Priştine'de, şiddet olaylarına yol açtı.

Bakanlıklar binasının karşısında toplanan göstericiler, Kosova ile Sırbistan arasında yapılan diyalogun kesilmesini talep etti. Kosova Hükümetini ihanetle suçlayan göstericiler, Sırp yetkilinin Kosova yetkilileriyle görüştüğü bakanlıklar binasını taş yağmuruna tuttu, bina avlusuna da kırımızı boya ile doldurulmuş şişeler attı..

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray'da 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Ünal Aysal, Turgay Kıran ve Mehmet Helvacı, bir araya geldi. Üç aday, Galatasaray Dayanışma Sandığının Büyük Kulüp'te düzenlediği gecede buluşurken, oldukça samimi görüntüler sergiledi. Başkan adayları medya mensuplarına birlikte poz verdi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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