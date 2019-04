10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" Ödülleri

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Tarıma yapılan her yatırım toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına, ekonomiye, sosyal hayata, kültüre yapılan yatırım anlamına gelir." dedi.

Denizbank'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenler için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müze ve Sergi Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya tüm illerden katılım olduğunu söyledi.

Tarımın birçok dilde "kültür" anlamına gelmesinden dolayı insanlığın kültürel birikiminde hatırı sayılır bir yeri olduğunu dile getiren Özkaldı, tarımın edebiyat, resim, müzik ve fotoğraf gibi birçok sanata da ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Özkaldı, topraktan yaratıldıklarına ve toprağa döneceklerine inananların tarıma ve toprağa sırt çeviremeyeceğini kaydederek, "Tarıma yapılan her yatırım toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına, ekonomiye, sosyal hayata, kültüre yapılan yatırım anlamına gelir." diye konuştu.

Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da yaklaşık 5 bin 500 kişinin yarışmaya fotoğraf gönderdiğini, 25 binin üzerinde fotoğraf kaydedildiğini bildirdi.

Koçak, Türk tarımının temellerinin AOÇ'de yeniden atıldığını belirterek, "Geçmişi Anadolu olan kuşkonmaz burada yetiştirildi. Bu yüzden burada bulunmak bizim için çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Tarım kültürünün 12 bin yıl önce Anadolu topraklarından dünyaya yayıldığını belirten Koçak, "Çocuklarımız bir markete girip domatese ulaşmayı kolay zannediyorlar. Onun arkasındaki emeği ve zahmeti bilmemiz gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri verildi.

Kaynak: AA