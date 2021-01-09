10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep Mİlletvekili Ahmet Uzer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin demokrasinin yapı taşlarından olduğunu, fedakarca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirdiklerini, olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşların en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağladıklarını kaydetti.

Gazetecilerin demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında ve fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde de önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayan Uzer, "Gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Taşdoğan

Taşdoğan da gazetecilerin, halk adına kutsal bir görev üstlendiklerini ve bu görevi icra ederken de çok kez zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirten Taşdoğan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız adına gözlemleyip yaşananları kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken de bazen ailesinden bile fedakarlıkta bulunarak kutsal bir görevi yerine getiren toplumun sesi olan basın mensuplarımız, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri geldiğinde canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

Milletvekili Bayram Yılmazkaya

Yılmazkaya ise kamuoyu yararına görevlerini yerine getirmeye çalışan basın emekçilerinin hak ettiği konuma gelmesini dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Zeybek

Zeybek de gazetecilerin demokratik toplumun en temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile çalıştıklarının altını çizdi.

Gazetecilerin vatandaşların gözü, kulağı, sesi olduğunu belirten Zeybek, "Kamuoyunun haber alma hakkını sağlayan, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışını başarıyla yerine getiren vefakar gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü teşkilatım adına kutluyorum." ifadesini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu

Tahmazoğlu da gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu, özverili çalışmaları nedeniyle basın mensuplarına teşekkür borçlu olduklarını belirtti.

Gazetecilerin her şartta görevlerinin peşinden koştuklarını ifade eden Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç

Kılıç da koronavirüse karşı uygulanan tedbirler sürerken gazetecilerin hep ön saflarda mücadele ettiğinin altını çizerek, pandemi sürecinde alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında basının etkisinin inkar edilemeyeceğini kaydetti.

Gazeteciliğin fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı zor bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte dahi gazetecilerimiz kamuoyunun haber alma özgürlüğünü kısıtlamamak adına gecelerine gündüzlerine katarak çalıştılar. Bu zor dönemde bile cefakar gazetecilerimiz her zaman olduğu gibi fedakarca görevlerini yerine getirdiler. Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları oldular. Bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunan gazetecilerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal