AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosunu ziyaret etti.



Ziyarette büro çalışanlarının gününü kutlayan Şahin, gazetecilerin zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

AA çalışanlarına görevlerinde başarı dileyen Şahin, Sivas'ın tanıtımında emek sarf eden bütün basın mensuplarına teşekkür etti.

Ziyarette, İl Başkan Yardımcısı Cihad Gözüküçük, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Burak Kuruçay da hazır bulundu.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA'yı ziyaret etti.

Gazetecilerin gece gündüz demeden, mesai gözetmeksizin çalıştığını dile getiren Akboğa, ÇEDAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kurumlara tasarruflu ampül hediye ettiklerini anlatan Akboğa, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ziyarette, ÇEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Kazım Şeker de hazır bulundu.

AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek ise ziyaretlerinden dolayı Şahin ve Akboğa'ya teşekkür etti.